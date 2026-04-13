Паводок затопил более 1000 домов под Бором

Весенний разлив рек Санда и Линда привел к затоплению свыше тысячи домов в Борском округе. Следственный комитет начал проверку состояния плотины в Зиняках, сообщает ИА «Время Н» .

Разлив начался 4 апреля 2026 года и за считанные часы превратился в масштабное подтопление. В СНТ «Колос» вода залила 180 домов, местами уровень достигал двух метров. Пострадали также поселки «Санда-2», «Санда-6», «Дорожник», «Ольха», «Тюльпан» и «Зеленый мыс». По предварительным оценкам, повреждено более 1000 домов.

Жители считают, что масштабы бедствия могли быть связаны с состоянием плотины на реке Санда у деревни Чуркино. Сооружение 1973 года постройки много лет остается фактически бесхозяйным: суды отказались передать его в муниципальную собственность, при этом объект не реконструировался, хотя в документах неоднократно признавался аварийным.

В ноябре 2025 года глава Городецкого округа Александр Мудров заявил: «Ситуация на пруду на реке Санде — предаварийная. В неудовлетворительном состоянии находится дамба, которая формирует этот пруд».

Дополнительные вопросы вызвали аренда водоема рыбоводной компанией и ремонт затвора осенью 2025 года. Специалистам предстоит установить, повлияли ли эти факторы на прохождение паводка.

Заместитель начальника регионального управления МЧС Роман Низов ранее отмечал, что малые реки требуют регулярной расчистки, иначе возрастает риск разливов. Власти признают проблему, однако финансирование работ пока не определено.

Садоводы подсчитывают ущерб, а обстоятельства ЧП проверяют следственные органы.

