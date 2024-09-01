Baza: в ингушской психушке издевалась над пациентами-инвалидами

Пациентов психоневрологического интерната в Ингушетии привязывали к лавкам, держали голыми и заставляли есть руками. Об этом сообщает Baza .

Издевательства, как заявляют родственники пациентов, устраивали в ГБУ «Пседахский психоневрологический дом-интернат» в ингушском селе Пседах. Учреждение лечит инвалидов и людей, которым нужна психологическая помощь. Несмотря на обещания обеспечить пациентов качественным уходом, на самом деле его нет.

Родственники пострадавших рассказали, что над пациентами в учреждении издеваются. Их привязывают к скамейкам и стенам, заставляют есть еду руками, из металлических тарелок, сидя или лежа. Нередко раздевают и заставляют ходить голышом.

Родственники пострадавших пытались наказать виновных и жаловались в прокуратуру, полицию. Однако им никто не помог.

Ранее петербурженка забила до смерти утюгом свою бабушку. Ее отправят в психушку.