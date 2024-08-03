Пациентов держали в заложниках и морили голодом в подмосковном рехабе

SHOT: около 30 человек держали в заложниках в рехабе в Подмосковье

Сотрудники полиции в ходе рейда освободили несколько десятков человек, которых удерживали в заложниках в мытищинском рехабе. По словам пациентов, над ними издевались, морили голодом и не давали пить, сообщает SHOT .

37-летний Иван из Тулы рассказал, что оказался в реабилитационном центре в Мытищах после расставания с девушкой. Отец отправил сына в «элитный рехаб», чтобы он выбрался из запоя. В рехабе уверяли, что за 3 месяца полностью излечат от алко- и наркозависимости.

Когда Иван туда приехал, на реабилитации находилось около 30 человек, в том числе 13-летняя девочка. В течение 9 месяцев отца Ивана убеждали, что его сын еще не излечился и требовали оплату по 100 тыс. рублей в месяц.

В какой-то момент одному из пациентов удалось сбежать и он обратился в полицию с просьбой спасти людей, находящихся в заложниках. Полицейские прибыли на место, освободили мужчин и женщин разных возрастов. Пациенты также обратились в правоохранительные органы с заявлениями на сотрудников рехаба.

По словам пострадавших, их насильно удерживали, издевались морально и физически, запирали в комнатах, морили голодом и не давали воды, а также запрещали рассказывать правду родственникам.

Сотрудники полиции задержали владельца рехаба Артема и двух работников — 29-летнего Антона и 36-летнего Заура. В настоящее время собственника реабилитационного центра отпустили под подписку.