Пациента с сердечной недостаточностью доставили вертолетом из Ногинска в Москву

В Ногинске помощь потребовалась 49-летнему пациенту с сердечной недостаточностью. Его привезли на вертолетную площадку на машине скорой помощи, в работе помогали сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные и спасатели 259-й пожарно-спасательной части теруправления № 6 обеспечили работу санитарного вертолета.

«Работники противопожарно-спасательной службы вместе с медиками осторожно перенесли на носиках пациента из автомобиля скорой помощи в воздушное судно. После чего вертолет успешно доставил пациента в Москву в Федеральный национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», — сказал начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

По его словам, вертолетная площадка регулярно используется санавиацией столицы и Подмосковья для транспортировки тяжелобольных пациентов. Расположение площадки в черте города позволяет оперативно реагировать на критические ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.