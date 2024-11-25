Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета подают иск против «Азимута»

Пассажиры загоревшегося Sukhoi Superjet 100 при посадке в Анталье готовят коллективный иск против компании «Азимут», пишут « Известия ».

По словам одной из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание самолета произошло буквально в течение минуты после «резкой посадки самолета». Она отметила, что пожарные приехали очень быстро.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Никто не пострадал.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.