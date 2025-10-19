Пассажиры идут пешком: пробка из автобусов встала на Варшавском шоссе

Пробка из автобусов образовалась на Варшавском шоссе в направлении Москвы

Большое количество автобусов скопилось по направлению в Москву на Варшавском шоссе из-за ДТП и перекрытого съезда. Пассажиры не выдерживают и покидают салоны транспорта, чтобы пойти домой пешком, сообщает MSK1.RU .

На Варшавском шоссе в направлении Москвы скопилось большое количество автобусов, образовав серьезный затор. В «Мострансавто» сообщили, что из-за аварии и закрытого съезда автобусы №1224 временно не делают остановок на «Бульваре Дмитрия Донского», «Улице Грина», «Улице Грина, 20» и «Управлении района Северное Бутово».

По словам очевидицы по имени Людмила, автобус оказался в затруднительном положении на развязке у улицы Грина, проезд со стороны области в данный момент невозможен, поэтому маршрутные такси вынуждены разворачиваться и возвращаться на Варшавское шоссе.

Некоторые пассажиры, устав от продолжительного ожидания, покидают автобусы и продолжают путь пешком до своих домов, несмотря на необходимость подъема в гору.

