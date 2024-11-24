Пассажиров горевшего в аэропорту Антальи самолета «Азимута» эвакуировали
79 пассажиров горевшего в аэропорту Антальи самолета «Азимута» эвакуировали, пострадавших нет сообщает РИА Новости со ссылкой на замгубернатора Антальи.
В результате возгорания самолета Superjet 100 после посадки в аэропорту Антальи погибших нет, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
В самолете российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи произошел пожар.
Самолет летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе.