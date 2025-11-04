Пассажирке «Победы» стало плохо в аэропорту Антальи в «рукаве» перед самолетом

В аэропорту Антальи пассажирке авиакомпании «Победа» внезапно стало плохо после спора о габаритах ее ручной клади. Инцидент произошел непосредственно в посадочном коридоре. Она упала на пол, не дойдя до самолета, сообщает Baza .

По словам очевидцев, женщина успешно прошла все этапы проверки и контроля документов. Однако непосредственно перед посадкой сотрудник аэропорта повторно потребовал проверить соответствие размеров ее сумки установленным нормам. В итоге ручная кладь не поместилась в калибратор.

Женщина, оказавшись последней в очереди, стала жаловаться на боли в сердце и просить разрешить ей пройти. Несмотря на ее просьбы, ей объяснили, что с таким объемом багажа посадка на борт невозможна. Остальные пассажиры уже находились в самолете.

В отчаянии женщина начала спешно извлекать вещи из сумки. После нескольких минут препирательств и заявлений о проблемах с сердцем, ей удалось пройти в рукав, где она упала. Работники аэропорта немедленно оказали ей помощь.

Женщине помогли подняться, и она заверила, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы лететь. В результате, рейс в Москву был задержан на 30 минут.

