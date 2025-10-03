Пассажирка погибла, водитель в больнице: Porsche вылетел в реку в Петербурге

Porsche протаранил ограждение и свалился в Фонтанку в центре Петербурга

Легковая машина пробила ограждение и свалилась в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел рядом с Летним садом, сообщает « Фонтанка ».

В реку свалился Porsche Cayenne. Машина ехала по улице Чайковского рано утром. Затем врезалась в ограждение и упала в Фонтанку.

Пассажирка автомобиля погибла. Водителю удалось спастись. У него травмы средней тяжести, потребовалась госпитализация. У автомобилиста обнаружили признаки опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.

Издание опубликовало фотографии, на которых Porsche достают из реки. К месту происшествия подогнали кран. В акватории заметили лодку, в которой находятся спасатели. Всего задействовано 20 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Также рядом находятся сотрудники других экстренных служб.

