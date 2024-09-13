Пассажир столичной подземки получил 8 суток ареста за тату со свастикой
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Правоохранители задержали на станции метро «Киевская» 36-летнего мужчину, на предплечье которого была набита нацистская татуировка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел на минувшей неделе. Полицейские, заметившие тату в виде свастики на правом предплечье Рональда С., решили, что таким образом он демонстрирует символ Третьего рейха и неонацистов.
Пассажира доставили в отдел полиции, где на него составили протокол. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, однако все равно был приговорен к 8 суткам административного ареста.
Ранее на этой же станции столичной подземки задержали гражданина Таджикистана, на котором была надета футболка с украинским гербом.