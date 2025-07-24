Пассажир разбившегося Ан-24 летел в Тынду с семьей
Пассажир Ан-24 направлялся к родителям супруги вместе с женой и дочерью
Фото - © Авиакомпания «Ангара»
Пассажир самолета Ан-24, потерпевшего крушение, летел в Тынду с супругой и маленькой дочерью к родителям жены, сообщает RT.
Один из пассажиров разбившегося Ан-24 по имени Сергей направлялся в Тынду вместе с супругой и дочерью, чтобы навестить родителей жены. Об этом рассказал его друг.
По словам собеседника, Сергей работал тренером и сотрудником железной дороги. Его дочери было меньше двух лет.
Друг Сергея добавил, что, по имеющейся информации,
никто из находившихся на борту не выжил.
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы.