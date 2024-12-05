Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска при попытке сбежать от полицейских

В аэропорту Хабаровска погиб 33-летний пассажир, когда пытался сбежать от полицейских, сообщает Baza .

Его пытались задержать утром 5 декабря. Как рассказали очевидцы, мужчина был сильно пьян, а также плохо ориентировался в пространстве. К нему подошли полицейские и предложили пройти в отдел для оформления административного протокола.

По пути к отделу пассажир передумал, кинул в силовиков сумку и побежал. При попытке побега он перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа.

После инцидента пострадавшего доставили в здравпункт. Но медики не смогли спасти пациента, он скончался до приезда скорой помощи.