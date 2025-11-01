Пассажир подмосковной электрички размахивал ножом, угрожал окружающим и поплатился

В Подмосковье завели дело на дебошира, размахивающего ножом в электричке

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который вступил в конфликт с пассажирами электрички, угрожал им и размахивал ножом, сообщает УТ МВД России по ЦФО в Telegram-канале .

Инцидент произошел в электропоезде сообщением Апрелевка — Электрогорск. По данным транспортных полицейских, в одном из вагонов ехал агрессивный пассажир, который вступил в словесный конфликт со студентом одного из столичных вузов.

В ходе перепалки окружающие вступились на юношу, а инспектор транспортной безопасности попытался успокоить агрессора. После этого неадекват достал нож и начал размахивать им, а также кричал матом. Очевидцы вызвали наряд полиции, но буйный пассажир успел скрыться.

Однако его удалось быстро задержать по горячим следам и доставить в отдел. Дебоширом оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний житель Подмосковья.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

Ранее пьяный мигрант устроил дебош на Ярославском вокзале в Москве. Он набросился с ножом на посетителей.

