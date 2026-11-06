Паспорт забрали: сына звукорежиссера «Кукрыниксов» задержали в Таиланде

Сын известного российского звукорежиссера Сергея Наветного, сотрудничавшего с группами «Чиж и Ко», «Кукрыниксы» и певицей Еленой Ваенгой, предположительно, заключен под стражу на территории Таиланда из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает Mash .

Выяснилось, что 31-летний Павел провел на острове Пхукет около двух лет без действующей визы. На протяжении этого времени молодой человек существовал за счет финансовой помощи родителей и оформления микрозаймов, однако в последние месяцы перестал оплачивать арендованное жилье.

Владелица недвижимости обратилась в местную полицию. Она отказалась возвращать квартиранту паспорт до тех пор, пока тот не погасит образовавшуюся задолженность в размере 150 тыс. рублей.

В итоге россиянина доставили в миграционный изолятор и обязали выплатить крупный денежный штраф. Отец задержанного попытался отправить необходимую сумму сыну через знакомого, однако посредник перестал выходить на связь и скрылся вместе с доверенными ему деньгами.

Наветный ранее занимался продюсированием рок-коллектива «Сплин». Сейчас продолжает работать звукорежиссером в санкт-петербургской студии.

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