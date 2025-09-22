Партию разобранных дронов без документов пытались ввезти в Россию

Самарские таможенники недалеко от пункта пропуска «Сагарчин» нашли в «Газели» партию из 35 дронов, сообщает Ura.ru .

БПЛА пытались ввезти в страну из Казахстана.

В машине в основном FPV-дроны, ни находились в разобранном виде. Сведений об аппаратах в документах не было. Сопровождающий данный груз человек сказал, что это его дроны, а использовать БПЛА он планирует для съемок.

Все обнаруженные таможенниками аппараты могут перевозить и сбрасывать груз. Партия БПЛА задержана. Сейчас решается вопрос о назначении экспертизы.

Таможенники подчеркнули, что в таком количестве для личного пользования беспилотники использовать не могут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.