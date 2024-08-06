Кокаин на 1 млн долларов прибило ураганом «Дебби» к берегу Флориды
Baza: ураган выбросил на пляж Флориды пакеты с кокаином на 1 млн долларов
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Партию кокаина весом более 30 кг вынесло ураганом «Дебби» на один из пляжей американского штата Флорида, сообщает Baza.
Прибившуюся к берегу посылку обнаружил местный житель. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли пакет и обнаружили в нем 24 упаковки с кокаином. Стоимость партии составляет около 1 млн долларов.
Ураган «Дебби» сформировался 3 августа у Кубы. По данным американского телеканала NBC, 4 человека погибли и свыше 150 тыс. остались без света после тропического шторма, обрушившегося на восточное побережье США.
В 61 округе штата Флорида из-за урагана было объявлено чрезвычайное положение.