Кокаин на 1 млн долларов прибило ураганом «Дебби» к берегу Флориды

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Baza: ураган выбросил на пляж Флориды пакеты с кокаином на 1 млн долларов

Партию кокаина весом более 30 кг вынесло ураганом «Дебби» на один из пляжей американского штата Флорида, сообщает Baza .

Прибившуюся к берегу посылку обнаружил местный житель. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли пакет и обнаружили в нем 24 упаковки с кокаином. Стоимость партии составляет около 1 млн долларов.

Ураган «Дебби» сформировался 3 августа у Кубы. По данным американского телеканала NBC, 4 человека погибли и свыше 150 тыс. остались без света после тропического шторма, обрушившегося на восточное побережье США.

В 61 округе штата Флорида из-за урагана было объявлено чрезвычайное положение.