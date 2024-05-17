Парень в женской одежде напал на школьниц в Севастополе
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В Севастополе недалеко от художественного колледжа мужчина-кроссдрессер напал на 11-летних школьниц, сообщает Mash.
Кроссдреессинг — это ношение одежды или аксессуаров, которые ассоциируются с противоположным полом.
Как стало известно, школьницам удалось убежать домой и рассказать обо всем родителям.
Дядя одной из девочек пошел на поиски молодого человека в женской одежде. Кроссдрессера нашли и сообщили об этом в полицию.
Парень просил не обращаться с ним грубо и утверждал, что он — девочка. Позже правоохранителям мужчина сказал, что он косплеер и не пытался изнасиловать школьниц.