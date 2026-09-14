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Парашютистка получила травмы при приземлении на Ставрополье

В Шпаковском районе 44-летняя женщина получила травмы при приземлении после одиночного прыжка с парашютом. Ее госпитализировали, сообщает newstracker.ru .

Все случилось в воскресенье, 13 сентября, на взлетно-посадочной площадке у станицы Новомарьевской в Шпаковском районе Ставрополья. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

44-летняя женщина выполняла одиночный прыжок с парашютом. Прыжок прошел штатно, однако при приземлении она получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей помощь.

Следователи осмотрели площадку и начали проверку. Они устанавливают обстоятельства происшествия и причины жесткой посадки.

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