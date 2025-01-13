Парашютист погиб при прыжке с высоты 1500 м под Омском

Мужчина прыгнул с парашютом с высоты 1500 м и разбился в Омской области, сообщает «Mash Siberia» .

Трагедия произошла рядом с аэродромом «Камышино». Погибший — 57-летний Евгений.

Во время прыжка с высоты 1500 м у мужчины не раскрылся парашют. Запасной также не раскрылся.

Евгений был опытным парашютистом. В 2022 году он отметил юбилей в 100 прыжков.

Ранее два парашютиста упали на землю во время прыжка в Подмосковье. Мужчины получили травмы различной степени тяжести.