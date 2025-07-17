Врач назвала четыре ярких признака непереносимости лактозы

Как отметила эксперт, лактоза является единственным углеводом грудного молока, который попадает в организм новорожденного. Однако она не способна всасываться в кишечнике, поэтому существует фермент — лактаза, расщепляющий лактозу на моносахариды: глюкозу и галактозу.

Когда расщепляющего фермента недостаточно в организме, лактоза поступает в толстый кишечник и становится для его микрофлоры питательной средой. Микрофлора расщепляет лактозу на жирные кислоты, молочную кислоту, углекислый газ, водород и воду, которые вызывают вздутие живота, тошноту. Эти симптомы являются признаками лактозной недостаточности.

По мнению Кардашовой, лактазная недостаточность бывает генетическая и приобретенная на фоне повреждений слизистой оболочки толстой кишки. Первый вид часто выявляется в раннем детстве, когда ребенок впервые сталкивается с молоком матери. При наличии синдрома у ребенка могут появиться колики, частые срыгивания, диарея и боль в животе.

Взрослые сталкиваются в основном с приобретенной лактазной недостаточностью. Синдром проявляется резкими спастическими болями, сильным вздутием живота, тошнотой и жидким стулом через 20-30 минут после употребления молочных продуктов.

«Как правило, интенсивность клинической картины напрямую коррелирует с количеством потребляемого молока и молочных продуктов», — заключила врач.