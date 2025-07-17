Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле

Тарасовой 78 лет. В последние годы она все реже появляется на публике, сосредоточившись на борьбе с многочисленными хроническими болезнями. Иногда она публикует в Сети фотографии со своей собакой Эми. Но пропустить прощание с легендарным режиссером Тарасова не смогла.

Гражданская панихида по кинорежиссеру, народному артисту РФ Александру Митте началась в Центральном доме литераторов в Москве. Церемония продлится до 14 часов. До этого времени все желающие смогут выразить свое почтение кинорежиссеру и проводить его в последний путь.

Митта скончался 14 июля из-за рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении в хосписе.