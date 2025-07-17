Игры, путешествия, подписки — что чаще всего покупают держатели криптовалют

Держатели криптовалют используют цифровые активы для оплаты игр (36%), на повседневные покупки (35%) и бронирование путешествий (35%), сообщили РИАМО в Bitget Wallet.

Спрос на практическое, повседневное применение цифровых активов вырос как в онлайне, так и в офлайне, показало исследование.

Аналитики при этом отмечают различия в поведении между поколениями. Поколение Z (18–29 лет) в первую очередь заинтересовано в социальных и развлекательных сценариях использования, таких как игры и подарки. Миллениалы (30–44 года) используют криптовалюту более разнообразно: от подписок и цифровых товаров до путешествий. Поколение X (45+) отдает предпочтение более крупным или необходимым тратам — в первую очередь на поездки, цифровые продукты и недвижимость.

Региональный анализ также выявил различия в мотивации использования.

Так, в Юго-Восточной Азии криптовалюту чаще всего тратят на игры (41%) и подарки, что связано с молодым населением и популярностью моделей play-to-earn.

В Восточной Азии зафиксирован самый высокий уровень ежедневных покупок и трат на цифровые товары (41%) — благодаря распространенности QR-платежей и интеграции крипты в e-commerce.

В Африке криптовалюты активно используются для оплаты образования (38%) в условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым услугам.

В Латинской Америке лидируют цифровые товары (38%) и онлайн-покупки (35%) — на фоне нестабильной инфляционной среды.

На Ближнем Востоке пользователи проявляют интерес к премиальным тратам: 31% опрошенных рассматривают покупки предметов роскоши, 29% — автомобилей.

Для удовлетворения растущего спроса на криптовалютные платежи Bitget Wallet развивает инфраструктуру PayFi. Среди последних нововведений — карта с привязкой к криптовалюте на базе Mastercard, которая позволяет тратить цифровые активы у более чем 150 миллионов продавцов по всему миру. Также кошелек поддерживает оплату по QR-кодам через блокчейн-системы, включая Solana Pay, и национальные стандарты QR-платежей, что делает возможным прием криптовалютных платежей с конвертацией в фиат.