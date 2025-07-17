«Все из психушки едете?»: в Кемерове женщина устроила скандал в автобусе

Вечером 16 июля в автобусе № 228 в Кемерове произошла неприятная ситуация. Транспорт ехал от 21-го микрорайона к автовокзалу «Комсомольский», когда между пассажирами началась ссора. Одна из женщин оскорбляла всех присутствующих и ругалась матом, пишет Сiбдепо .

По словам очевидцев, сначала конфликт начался между двумя женщинами, которые стали прилюдно о чем-то спорить. Потом одна из них начала громко ругаться, оскорблять других пассажиров и даже угрожать своей собеседнице. Она кричала, использовала нецензурные слова и обещала «разобраться» с другой женщиной, угрожая «сломать ей лицо».

«Вы все из психушки, что ли, едете бесплатным транспортом? На такси не хватило денег, ну видно же», — говорила буйная пассажирка.

Люди в автобусе пытались успокоить агрессивную пассажирку. Одна пожилая женщина просила других вмешаться, но никто не смог остановить скандал. Информация об этом происшествии быстро разошлась по городским пабликам в соцсетях.

Видео этого инцидента вызвало бурную реакцию в интернете. Некоторые пользователи смеялись над выражениями скандалистки, другие с юмором пытались объяснить причины ее поведения, списывая все на аномальную жару и выходящие из нее токсины.