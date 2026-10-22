Парализовало на Бали: россиянке нужно 200 тыс в день на лечение редкой болезни

25-летняя россиянка, переехавшая на Бали, столкнулась с редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена — Барре. Через полгода после переезда она начала угасать на глазах. Лечение обходится семье более чем в 200 тысяч рублей в сутки, сообщает Baza .

Через полгода после переезда на Бали россиянка сильно заболела. Сначала стали плохо слушаться руки и ноги, а потом она уже не могла сама ходить и есть. Друзья повезли ее в больницу, где медики поставили шокирующий диагноз — заболевание Гийена — Барре.

Организм девушки буквально атакует свою же нервную систему. Сейчас она полностью прикована к постели, с трудом разговаривает и еле дышит.

Девушке каждый день нужна физиотерапия и уколы иммуноглобулина. Сутки обходятся больше чем в 200 тысяч рублей, сумма уже перевалила за миллион.

Когда острая стадия пройдет, россиянку ждет долгая и дорогостоящая реабилитация — нервы могут восстанавливаться годами. Везти домой девушку нельзя из-за острого состояния.

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