Паралич позвоночника и переломы: россиянин попал в страшное ДТП на Бали

Российски турист попал в страшное ДТП на Бали. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь мужчины, сообщает SHOT .

В канун Нового года Максим А. ехал на мотоцикле по трассе на острове Флорес, но не справился с управлением и на скорости влетел в дерево. В результате аварии он получил серьезные травмы: кровоизлияние в мозг, переломы лицевых костей, двухсторонний гемоторакс и паралич позвоночника.

В местной больнице не смогли помочь туристу, поэтому его срочно отправили в медучреждение на острове Купанг. Для этого неравнодушные люди собрали почти 800 тыс. рублей. В настоящее время Максим находится в тяжелом состоянии, ему требуется операции. Для стабилизации врачи ищут доноров крови, а для дальнейшей реабилитации — медсестер.

Близкие Максима запустили новый сбор средств на его эвакуацию на Бали. Лечение россиянина оценивается в сумму не менее 2 млн рублей.

