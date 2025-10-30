«Папа погиб на СВО? Не беда»: в Волгограде провокационно приглашают на квест

В анонимных Telegram-каналах появились фото рекламной брошюры с крайне сомнительным содержанием. На листовке размещено предложение о бесплатном посещении квеста в жанре ужасов для детей, чьи отцы не вернулись со специальной военной операции. Организаторы квеста утверждают, что не имеют никакого отношения к листовкам, сообщает V1.ru .

Рекламный материал содержит текст, который многие посчитали провокационным. В нем говорится, что несовершеннолетние, потерявшие родителей в ходе СВО, могут без оплаты посетить развлекательное мероприятие. Акция якобы действует до завершения празднования Хэллоуина. Организаторами указан хоррор-квест из города Волжский.

«Твой папа погиб на СВО? Не беда! Зато теперь у тебя есть возможность пройти хоррор-квест бесплатно!» — гласит провокационное содержание.

Содержание буклета вызвало возмущение у пользователей соцсетей из-за неуместного и циничного тона обращения к детям военнослужащих. Организаторы квеста категорически отрицают свою связь с распространяемыми листовками, которые называют рекламной кампанией.

Как сообщили представители компании, о существовании брошюр они узнали совсем недавно, после того как один из жителей города, введенный в заблуждение содержанием листовок, обратился к ним с вопросом о якобы действующем предложении. В настоящее время организаторы предпринимают попытки выйти на связь с владельцами Telegram-каналов, где размещена спорная публикация, чтобы добиться ее удаления или официального опровержения.

По словам одного из организаторов квеста, первоисточником распространения стал Волгоград. Кто-то разослал листовку в разные Telegram-каналы, сопроводив ее комментарием о том, что подобный рекламный ход вызывает удивление.

Представитель квеста пояснил, что упомянутая листовка, вероятно, вообще не существует в реальности. Он подчеркнул, что компания никогда не использовала печатную продукцию для продвижения. Единственное изображение этой листовки, которое он видел, представляет собой фотографию без указания каких-либо персональных данных или контактной информации.

В мэрии Волжского сообщили, что уже знают об инциденте и предполагают, что информацию намеренно распространили провокаторы из недружественных стран.

