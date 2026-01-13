Пандус-убийца калечит 80-летнюю пенсионерку в Москве

80-летняя пенсионерка-инвалид и ее сын Алексей написали обращение в управу столичного района Чертаново Северное с просьбой обезопасить пандус в подъезде дома на Варшавском шоссе. Женщина не может покинуть помещение, не получив травму, сообщает MSK1.RU .

Трижды в неделю пенсионерка-колясочница вынуждена ездить на диализ. В подъезде есть пандус, но удержать на нем коляску сложно даже физически развитому человеку. Пенсионерку даже несколько раз роняли брат и фельдшеры. Сын женщины обратился в управу.

«Я изначально просил сделать хотя бы один уголок — наварить или просто прикрепить металлическую полоску, чтобы колесо не съезжало. Вместо того чтобы сделать направляющие, они сразу пишут, что нужно ставить лифт — и за большие деньги», — рассказал мужчина.

В управе решили, что пандус ремонтировать небезопасно. Алексея отправили в департамент труда и социальной защиты, чтобы там он требовал установки лифта. Процесс может занять очень много времени.

