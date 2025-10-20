Памятники разрушены, кресты выдернуты: дети разгромили 80 надгробий на кладбище

Трое детей 7-9 лет разгромили более 80 надгробий в Новосибирской области

Прокуратура начала проверку по факту повреждения надгробий на кладбище села Заливино в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты предварительно установили, что 15 октября днем трое детей 2016 и 2018 года рождения повредили свыше 80 надгробных памятников на кладбище.

Прокурором по этому делу будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района.

Как пишет Ura.ru, очевидцы рассказали, что на кладбище были разрушены памятники и выдернуты кресты.

«Люди сегодня собрались на сход, и вот такое у нас горе. Заливино наше прославилось вот с такими бедами. Это что такое, люди?» — сказал один из очевидцев, разместив видео с места происшествия в Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.