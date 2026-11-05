Пальцы онемели: россияне раздолбили морского ежа и попали в больницу

Русские туристы прилетели на отдых на Мальдивы, где с ними приключилась беда по собственной глупости. Пара решила раздолбить камнем морского ежа и покормить им рыб, но эксперимент закончился больницей.

Врач из Ярославля с ником annaalhovskayu поведала историю в социальных сетях. В первый же день после прилета пара взяла ласты и побежала на пляж.

Молодой человек тут же вспомнил популярное видео, на котором дайвер раздавливает морского ежа под водой и кормит им рыб. Специальных приспособлений у них не было, поэтому в ход пошел камень.

«Первый удар: от ежа летят мелкие черные песчинки мне на руки, и начинается сильное жжение. Я понимаю, что-то здесь не так. Говорю Андрею, что это плохая идея, и уплываю на берег. Андрей подумал, что надо подплыть к ежу с другой стороны, чтобы иголочки летели в другую сторону. Не сработало. Наносит еще два удара, на последнем рука соскальзывает и попадает в ежа», — рассказала блогер.

После этого начинается адская боль, у парня опухает, немеет и краснеет палец. У врача появляются красные волдыри, чешется все тело. Они побежали в дайвинг-центр на поиски русскоговорящего гида, потому что не могли объяснить местному доктору, что долбили камнем морского ежа.

Достать все иголки в первый день не получилось из-за онемения. Паре выдали антигистаминные таблетки и мазь от ожогов. Через два дня все прошло.

«Весь дайвинг центр над нами подшучивал: „Пожалуйста, когда мы поедем на экскурсию не трогайте животных“, „Им не давать камни в руки“. Не повторяйте, это был глупый поступок», — подытожила девушка.

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