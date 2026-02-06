Палил по прохожим из окна: в Сергиевом Посаде стрелок ранил из пневмата мужчину

19-летний парень устроил стрельбу из окна по прохожим в Сергиевом Посаде

На Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде 19-летний парень устроил стрельбу из окна многоквартирного дома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома. С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские прибыли на место инцидента и оперативно установили квартиру, из которой стреляли, а также личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

При обыске в квартире стрелка специалисты нашли предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием. Его направили на баллистическую экспертизу.

Как добавила Петрова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). По ней предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Сергиево-Посадским горсудом стрелку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

