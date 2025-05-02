Пакет на голове, ремень на шее: бизнес-коуча из РФ обнаружили мертвым на Бали

В отеле в Северной Куте на Бали было найдено тело 28-летего российского бизнес-коуча с пакетом на голове и ремнем на шее, сообщает SHOT .

Персонал отеля начал беспокоиться за туриста, так как мужчина давно не выходил из номера. Один из сотрудников постучал в дверь, но ему не открыли, тогда он пробрался к окну на первом этаже и сделал несколько снимков на телефон. На фотографиях стало видно, что гость лежит на полу без признаков жизни.

Тогда сотрудники отеля вызвали полицейских. Дверь в номер взломали. Бездыханное тело туриста лежало на полу с ремнем на шее, его голова была обмотана полиэтиленовым мешком. Также руки, ноги и лицо погибшего покрыты ссадинами, а из носа и рта текла кровь.

Как считают медики, смерть россиянина наступила за 12 часов до обнаружения трупа. Местная полиция разбирается в его загадочной смерти. Тело мужчины отправили на экспертизу.

В Сети россиянин называл себя бизнес-психологом, коучем и предпринимателем. Он продвигал слоган «Живи в кайф каждый день своей жизни».