Pais: косатки потопили очередное судно в Гибралтарском проливе

Косатки протаранили парусное судно Alboran Cognac с двумя людьми на борту в Гибралтарском проливе, в результате чего корабль затонул, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

Длина яхты составляет 15 метров. Моряки столкнулись с неизвестным числом косаток, которые ударили в корпус корабля и вызвали течь.

Судно взял на буксир проходивший мимо танкер после сигнала спасательных служб. Яхту отбуксировали в Гибралтар, однако она все равно утонула.

Предполагается, что речь идет о субпопуляции косаток «Глэдис», состоящей из примерно 15 особей. Согласно ряду теорий, подобные атаки происходят из-за любопытства косаток, их игривости или предосторожности, на фоне которой млекопитающие пытаются остановить лодку.

С 2020 года зафиксировано уже семь подобных случаев.