Жителей Подмосковья 10 августа ждут на всероссийских массовых соревнованиях

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10 августа национальное фитнес-сообщество совместно с министерством спорта РФ проведет Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью», посвященные празднованию Дня физкультурника. Единый старт мероприятия состоится не менее чем в 50 муниципалитетах Московской области. Об этом сообщают организаторы.

Посетить физкультурноспортивные мероприятия в своем городе приглашают всех желающих, приходите всей семьей будет интересно и очень, очень спортивно.

Ознакомиться с расписанием Всероссийских массовых соревнований и более подробно о мероприятиях можно на сайте организатора.

Основными целями мероприятия являются:

содействие в достижении целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» по доведению к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение экономически активной части граждан и лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

сохранение работоспособности и повышение резервов здоровья лиц пожилого возраста;

повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.