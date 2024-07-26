Концерт рэпера Кишлака может быть сорван из-за обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Рэп-исполнитель Максим Фисенко, известный как Кишлак, может не выступить в Нижнем Новгороде. Мероприятие запланировано на 28 июля в зале Premio, однако рискует быть сорванным, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Представители регионального минкульта рекомендовали концертной площадке отменить выступление артиста «с учетом общественных мнений», отмечает издание.

«У министерства отсутствуют полномочия по отмене или запрету зрелищных мероприятий, организатором которых не является министерство или подведомственные ему учреждения культуры», — также добавили в ведомстве.

Как пишут в соцсетях, шоу Кишлака оказалось под угрозой срыва после обвинений в пропаганде запрещенных веществ и ЛГБТ*.

Уточняется, что на сегодняшний день почти все билеты на концерт оскандалившегося музыканта распроданы.

*Запрещенное в России международное движение, признанное экстремистским.