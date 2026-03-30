«П*****!»: сотрудница магазина заперла москвичку в тамбуре в рабочие часы

Жительница Москвы очень замерзла и решила погреться в магазине. Валерия зашла в тамбур за пять минут до закрытия, но женщина не русской национальности заявила, что часы работы уже закончились. В итоге сотрудница просто закрыла девушку в тамбуре.

Валерия не конфликтовала, а лишь попросила постоять в магазине до закрытия, чтобы согреться. Девушка подумала, что сотрудница закроет только дверь в магазин, но та решила запереть обе двери, в том числе в тамбур. Москвичка оказалась в ловушке и не могла выбраться.

«Я хотела позвонить на горячую линию и уточнить, нормально ли, что они закрываются раньше времени, и вообще, что сотрудник намеренно запер меня в тамбуре, но горячая линия уже не работала», — поделилась Валерия в социальных сетях.

Через время «надзирательница» все же вернулась и открыла дверь, чтобы девушка смогла покинуть тамбур. Буквально в спину сотрудница магазина выпалила: «П*****!» (уходи — ред.). Валерия сначала не поверила своим ушам, а потом женщина показала ей язык.

