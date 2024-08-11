«Ожог глаз вместо топлива»: подросток в Москве попал в больницу после опыта с кислотами

Столичного подростка госпитализировали с ожогом глаз после опыта с кислотами

16-летний подросток в квартиру в столице смешал азотную и серную кислоту, надеясь получить компонент ракетного топлива, сообщает SHOT .

Отец мальчика работает агрономом в крестьянско-фермерском хозяйстве. Мужчина ранее приобрел химикаты для уничтожения сорняков.

Пока отец не видел, подросток стащил кислоту и решил провести эксперимент. Он прочитал в Сети, что из смеси можно получить окислитель ракетного топлива. Юноша поместил компоненты в стеклянную банку и закрыл крышку. Но крышка под воздействием химической реакции вылетела.

Напуганные родители прибежали к подростку из другой комнаты. Они также вызвали пострадавшему скорую помощь.

У пациента диагностировали химические ожоги век и роговицы. Сейчас подросток восстанавливается. Он находится в офтальмологическом отделении. А семью проверяет полиция. Пострадавший окончил девятый класс, он поступает в колледж на повара.