Отвечавший за семена чиновник вырастил 65 кг марихуаны в российской глубинке

Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело экс-начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса Игоря Крупского, которому грозит до 20 лет заключения. Следствие считает, что он два года выращивал коноплю на подпольной плантации — там нашли 143 горшка с растениями и примерно 65 кг наркопродукции, передает корреспондент 66.RU .

Преступная группа состояла из трех человек, одним из которых был Крупский, считают силовики. С 1 января 2023 года по 21 декабря 2024 они выращивали коноплю в квартире, пользуясь морскими контейнерами. По версии следствия, плантацию организовал именно Крупский, который также отвечал за поливку конопли и регулировку тепла.

Группа планировала продавать «травку» по всей Свердловской области, полагают следователи. На суде товарищ Крупского заявил, что хранил наркотики для личного пользования. Сам экс-чиновник, которому вменяют пять преступных эпизодов по делу о производстве наркотиков и незаконному культивированию наркосодержащих растений, вину признал только частично.

Силовики нашли квартиру, в которой оборудовали наркоплантацию, в конце 2024 года. Там также лежало 18 мешков конопли.

