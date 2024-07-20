Отсутствие электричества заставило жителей Анапы перекрыть дорогу

Население Анапы последовало примеру жителей Краснодара и вышло на пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца. Жители перекрыли дорогу для движения, делая исключение только для скорой помощи, сообщает Baza .

Жители Анапы недовольны тем, что при температуре +33 градуса в их домах нет электричества. К недовольным гражданам вышел представитель «Электросетей Кубани». Он рассказал, что генераторы уже везут в город и подачу электроэнергии скоро возобновят.

Сотрудники полиции также прибыли на место самовольного перекрытия дороги. Они ведут беседу с людьми и просят их разойтись по домам.

Ранее СМИ Краснодарского края сообщали, что в регионе ограничили подачу электроэнергии из-за аномальной жары. Так, ограничения действуют на 15 городских улицах.