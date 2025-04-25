«Отсосешь в Москве, чурбанелла»: самолет из Дубая экстренно садят из-за дебошира

Самолет, выполняющий рейс Дубай — Москва, заходит на экстренную посадку в Баку из-за дебошира. Пьяный авиахулиган кричал на весь самолет, матерился и обзывал людей «чурбанеллами», сообщают «Осторожно, новости» .

Авиалайнер выполняет рейс SU0525 Дубай — Москва. Борт летел в Шереметьево, однако экипаж решил зайти на вынужденную посадку в столице Азербайджана из-за поведения одного из пассажиров.

По данным издания, конфликт на борту разгорелся из-за некоего Александра, который стал скандалить в пьяном виде. Он ругался на пассажиров и трогал их, одновременно выпивая спиртное.

«Х** отсосешь в Москве у меня. Чурбанелла е***», — кричал мужчина.

Утверждается, что пассажирам и стюардессам пришлось «скрутить» Александра, который не успокаивался и не реагировал на просьбы экипажа.