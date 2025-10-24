Оторвало ноги: россиянин погиб на работе вскоре после смерти брата-военного

В Макеевке 24-летний работник металлобазы погиб, когда ему оторвало ноги при взрыве кислородного баллона. Он был единственным сыном в семье — в 2025 году также ушел из жизни его брат-военнослужащий, сообщает «Mash на Донбассе» .

Несчастный случай произошел, предварительно, когда 24-летний Артем резал емкость. В один момент прогремел взрыв, после которого пострадавшего отвезли в реанимацию с оторванными ногами и ожогами головы.

Врачи боролись за жизнь 24-летего парня, но уже не смогли его спасти.

Прочие подробности выясняются.

