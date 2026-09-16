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«Отойдите! Я все знаю»: очевидец сломал зуб спортсмену при «приступе эпилепсии»

На спортивных соревнованиях произошел инцидент с оказанием неквалифицированной первой помощи спортсмену, которому стало плохо. Зритель сломал ему зуб, сообщает Telegram-канал « Под звуки сирены… », опубликовавший видеообращение фельдшера-автора.

Во время состязаний одному из атлетов неожиданно стало плохо. Мужчина побледнел, начал терять сознание, после чего у него возникли судороги.

Один из присутствующих зрителей вмешался в ситуацию и, заявив о знании правил оказания помощи, вставил в рот пострадавшему металлический предмет.

«Со словами „отойдите, я все знаю“, засунул ему в рот какую-то железяку, случайно сломал спортсмену зуб», — рассказала фельдшер.

Очевидец подумал, что у атлета начался приступ эпилепсии. Однако в реальности причиной приступа стала резкая гипогликемия. Как выяснилось позднее, спортсмен страдает сахарным диабетом второго типа и случайно допустил передозировку инсулина.

Медик напомнила, что людям с подобным диагнозом критически важно тщательно контролировать уровень сахара в крови. Также нужно использовать назначенные врачом препараты с удобной дозировкой и избегать подобных ошибок при первой помощи.

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