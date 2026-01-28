сегодня в 16:06

Открытое горение в пластиково-литейном цехе в Истре ликвидировано

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в пластиково-литейном цехе в округе Истра. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сигнал о возгорании в деревне Духанино поступил в среду в районе 8 часов утра. Предварительно, пожар начался от печного отопления, которое использовали рабочие для обогрева. Возгоранию присвоен 2 ранг сложности.

В 11:03 сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 3750 кв. м. В процессе тушения возгорания рухнула крыша здания на площади 1,2 тыс. кв. м.

В настоящее время пожарные продолжают проливать конструкцию и разбирать завалы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.