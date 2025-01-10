Открытое горение на заводе ацетона в Гатчине ликвидировано

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на заводе ацетона в Гатчине в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

В пятницу около 06:00 жители Гатчины услышали глухие взрывы. Затем в промзоне на улице Индустриальной начался сильный пожар. Там горит завод по производству ацетона. Общая площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. м.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причины произошедшего также неизвестны.

В ликвидации крупного возгорания задействованы 50 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.