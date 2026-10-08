Бастрыкин заинтересовался историей педиатра-педофила из столичной поликлиники

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки информации о противоправных действиях педиатра в отношении несовершеннолетних в Москве.

Ранее бывшего педиатра одной из столичных поликлиник обвинили в насилии над детьми. Одна из вероятных жертв через 14 лет решила рассказать об интимных массажах, которые врач проводил якобы для лечения. Заявители утверждали, что уполномоченные органы бездействуют.

В начале сентября экс-педиатра задержали. Он прошел проверку на детекторе лжи, однако через двое суток был освобожден.

По данному факту столичные следователи проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.