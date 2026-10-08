Россияне выбирают способ поиска товаров и услуг в зависимости от задачи

Поиск покупок и услуг все чаще начинается с карт, маркетплейсов или специализированных сервисов. Об этом рассказал руководитель отдела поискового маркетинга агентства Relevant Илья Сидорин.

По словам Сидорина, главное изменение последних лет — интернет стал более специализированным. Раньше почти любую покупку начинали с поисковой строки, теперь выбор площадки зависит от задачи.

«Если нужна простая бытовая услуга, удобнее начать со специализированного сервиса, карт или районного чата. Если нужен массовый товар, быстрее всего начать с маркетплейса. Если нужно выбрать компанию рядом, стоит открыть карты. Если речь идет о сложной услуге, лучше собрать информацию из нескольких источников: поиск, сайты, отзывы, тематические площадки, публикации и нейросети. Если компания ищет поставщика, подрядчика или партнера, Яндекс и Google по-прежнему остаются одним из самых удобных способов начать поиск», — пояснил Илья Сидорин в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что бизнесу важно понимать, где клиент начинает искать конкретный товар или услугу, а не только следить за позицией сайта в поиске. Если человек ищет сантехника на сервисе объявлений, ресторан на карте, а рекомендации по клинике получает от нейросети, одной поисковой выдачи недостаточно для встречи с клиентом.

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