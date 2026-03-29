«Открытое горение ликвидировано»: в Жуковском из полыхающего дома спасли людей

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Московской области продолжают работу на месте полыхающего дома в Жуковском. На момент публикации заметки открытое горение уже ликвидировано, а из дома эвакуировали 157 жильцов.

«В ходе тушения спасено 4 человека, эвакуировано 157. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения», — говорится в сообщении регионального чрезвычайного ведомства в Telegram-канале.

Согласно оперативной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Работы на месте мощного пожара продолжаются.

Возгорание на крыше жилого дома произошло в дневное время 29 марта. По словам жителей, изначально огонь вспыхнул на одном из балконов, а затем распространился на кровлю дома.

