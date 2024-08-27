Жители Курской области рассказали, как ведут себя солдаты ВСУ, которые вторглись в регион. По их словам, украинская армия глумится над людьми и расстреливает в спину детей, сообщает MK.Ru .

Заместитель командира батальона с позывным Кадет рассказал, что первыми бой на границе приняли военнослужащие подразделения 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Они и стали главными свидетелями зверств ВСУ.

Один из солдат ВС РФ пытался эвакуировать из Суджи беременную женщину с двумя детьми на собственном автомобиле. В какой-то момент по машине открыли огонь из пулемета. Водитель скатился в кювет и увидел, что пассажиры мертвы. Боевики погнались за мужчиной, но ему удалось уйти через болота.

Другой случай произошел возле населенного пункта Малая Локня. Тогда все увидели, что ВСУ называют «эвакуацией». Они посадили на мотоцикл с коляской троих детей 10–12 лет и показали, в каком направлении ехать. Затем украинская армия открыла огонь им в спину. Также есть свидетельства расстрела стариков, которые ждали автобус для эвакуации.

«Эта так называемая украинская армия ведет себя на нашей территории как фашисты в годы Великой Отечественной войны. Они расстреливают мирное население. К нам зашли фашисты, наемники и звери», — заявил Кадет.

Ранее беженка рассказала, что в одном из сел Суджанского района Курской области наемник из рядов ВСУ расстрелял местную жительницу за то, что она назвала фашистом его и двух солдат украинской армии.