Отключение электроэнергии произошло в части Горно-Алтайска из-за поджога

В четверг пожар произошел на территории подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» № 19. В результате в нескольких районах города была отключена электроэнергия, сообщает глава республики Андрей Турчак в Telegram-канале .

Возгорание было зафиксировано около 22:52 по местному времени. Оно произошло в результате поджога. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и устроил пожар. Его пока что не удалось выявить.

Дежурная смена подстанции оперативно потушила возгорание. Сейчас аварийные службы ликвидируют последствия пожара и восстанавливают электроснабжение. В центре города электричество уже появилось. Социальные объекты запитаны по резервной схеме.

Турчак отметил, что работы по восстановлению электроснабжения будут идти около 4-6 часов.

Правоохранители выясняют, кто устроил поджог подстанции. Они проводят оперативно-следственные мероприятия. Турчак отметил, что в ближайшее время злоумышленника найдут.

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