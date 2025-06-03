Отец погибших в Красной Сопке детей может подать в суд на производство дихлофоса

Александр Гуртовенко, адвокат отца четверых детей из красноярского села Красная Сопка, погибших от отравления дихлофосом, заявил, что Дмитрий может обратиться в суд с иском к производителю химиката, сообщает RT .

Как отметил специалист, один из экспертов, выступавших в суде по делу о гибели детей, рассказал, что в средстве, которое использовал отец, было вещество, которое обычно не должно находиться в дихлофосе.

«2 июня было заседание, на котором допрашивали эксперта и производителя „Варана“. Специалист экспертного бюро судебных экспертиз <...> отметил, что в „Варане“, помимо инсектицида, есть вещество, которое усиливает отравляющий эффект», — отметил адвокат.

По словам ответчика, данное вещество не выветривается, поэтому для нейтрализации его действия необходимо было сделать генеральную уборку, помыть стены, постирать шторы и т. д. А этой информации в инструкции не содержалось. Таким образом, спасти семью могло только принятие душа.