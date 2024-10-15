Отец нарисовавшей антивоенный рисунок на ИЗО Маши Москалевой вышел на свободу

Житель Тульской области Алексей Москалев отбыл срок заключения в колонии и вышел на свободу. В 2022 году мужчину отправили под домашний арест, после чего задержали в Белорусии. Алексей — отец Маши Москалевой, которая нарисовала пацифистский рисунок на уроке ИЗО, после чего ее папу задержали, сообщает Baza .

Из исправительного учреждения Москалева встретила дочка Мария и группа поддержки. Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в Новомосковске.

По словам Алексея, во время заключения он несколько раз попадал в штрафной изолятор (ШИЗО).

Весной 2023 года Москалева отправили под домашний арест. Тогда его дочь Марию увезли в реабилитационный центр, после чего передали матери, с которой школьница не общалась больше семи лет.

Изначально Москалева приговорили к двум годам колонии, однако он не пришел на оглашение приговора и бежал из-под домашнего ареста. Спустя день его задержали в Белоруссии и отвезли в Россию, где заключили в колонию.

Позже срок Москалеву сократили до 1 года и 9 месяцев. Он отбывал наказание по статье о дискредитации российской армии.